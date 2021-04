En route vers le Mali

Comme vous le savez, la France n'est pas le seul pays où l'on parle français. Que savez-vous du Mali ? Répondez aux questions suivantes pour en savoir un peu plus sur ce pays :



1. Où se trouve le pays Mali ?



2. Quelle est la langue officielle ? Y a-t-il d'autres langues ?



3. Comment s'appelle la capitale du Mali ?



4.En quelle année ce pays a-t-il obtenu son indépendance de la France ?



5. Quel est le gentilé des habitants du Mali ?



6. Quels sont les deux aliments les plus importants dans la gastronomie ?



7.Qu'est-ce qu'un « griot » ?



8.Le pays est-il principalement désertique? Y a-t-il des rivières importantes ?



9. Quelles sont les religions et les croyances du peuple malien ??



10. Quel est le secteur économique clé au Mali? Y a-t-il beaucoup de pauvreté dans ce pays ?



TÂCHE:

Une fois que vous avez recueilli toutes les informations demandées dans les questions, créez un poster avec des faits et des images pour résumer et montrer ce que vous avez appris sur ce pays. Vous pouvez travailler en binôme.