Un courtier immobilier à votre écoute dans le 66

Mandaté par l’emprunteur (soit vous) pour réaliser les différentes démarches bancaires en votre lieu et place, le courtier monte votre dossier et vous permet ainsi d’obtenir le taux immobilier le plus bas en mettant en concurrence les établissements bancaires des Pyrénées orientales .

De plus, une fois le prêt immobilier obtenu, il vous accompagne jusqu’à la signature chez le notaire établissant par la même, une relation de confiance étroite.



Deux avantages certains dans le fait de passer par un courtier immobilier pour la vente de maison 5 pièces dans le 66, sont à noter :

Un gain de temps non négligeable, vous n’avez pas à vous occuper du démarchage des banques et de la constitution de votre dossier d’emprunt.

Un gain financier, il est bien évident qu’en passant par un courtier immobilier, vous réalisez une économie de 15 000 € à 30 000 €, grâce à des conditions préférentielles concernant les taux d’intérêts, les taux d’assurances et les frais de dossier bancaire.



Afin d’obtenir le meilleur crédit immobilier possible, il convient de respecter certaines prérogatives :

- D’une part, vous ne devez faire appel qu’à un seul et unique courtier. Il n’y a aucun intérêt à multiplier les choix étant donné que les démarches qu’ils feront seront similaires, vous risqueriez de ralentir considérablement vos démarches.

- Vous ne devez en aucun cas contacter les banques, car un établissement bancaire ne prend en compte que le premier dossier parvenu, par conséquent, le taux que vous obtiendriez seul serait bien supérieur à celui obtenu par votre courtier immobilier.



N’oubliez pas qu’un achat immobilier représente un investissement financier et humain important.



Afin de réaliser le plus sereinement possible cette étape importante de votre vie, je vous invite à prendre contact avec votre conseiller Immo dans le 66 qui saura vous écouter, vous conseiller et vous aider tout au long de votre acquisition immobilière.