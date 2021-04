La médiation est au cœur des actions menées dans le cadre du Salon et de l’École du livre de jeunesse et de science fiction.



Questionnement des techniques, renouvellement des outils, réflexion sur les pratiques des publics : ces éléments sont déterminants pour ouvrir un dialogue entre un livre et son lecteur (qu’il soit tout petit, enfant ou ado). Et c’est tout l’objet du Laboratoire des pratiques.



L’innovation en continue en littérature de sciences fiction :

La mise en perspective des actions des institutions (écoles, bibliothèques…) avec les pratiques des publics (culturelles en particulier, mais pas exclusivement) est une nécessité absolue.

C’est dans cette logique qu’ont été imaginés le Juke-box ados, les tablettes XXL, Biblio-connection. Reprendre les codes des jeunes et les détourner pour rendre l’acte de lecture plus attrayant et familier, telle est la stratégie qui dicte la conception de ces outils ou actions.



Inventer de nouvelles façons d’accéder au livre SF et Fantasy.

Pour exemple, en 2013, une nouvelle expérience a été initiée sous l’appellation “Des livres à soi, des livres chez soi”. Ce projet vise à interroger ce que le fait d’avoir des livres « à soi » change dans le rapport qu’un enfant entretient avec la lecture.

Rapport à l’école, fréquentation de la bibliothèque, pratiques de lecture : le suivi mené en 2014 permettra d’observer l’incidence de cette action sur le parcours des enfants.



Partager et polliniser

Les actions de l’École visent notamment à diffuser les innovations, que ce soit sous la forme de Salons mobiles ou de projets s’appuyant sur de nouvelles technologies.

C’est dans cette optique qu’ont été initiés en 2013 :



- L’accélérateur de lectures numériques : un programme de formation des médiateurs et de circulation de Tablettes XXL en Île-de-France.



- POpApp, le portail des littératures numériques : une plateforme qui s’adresse aux médiateurs et aux parents qui sont à la recherche d’œuvres de littérature numérique de qualité.

Accéder au portail





Soutenir la création

Pour soutenir et accompagner le développement d’oeuvres de littérature numérique de jeunesse innovantes, le Centre national du livre et l’École du livre de jeunesse ont lancé conjointement, à l’occasion du 29e Salon du livre et de la presse jeunesse, un fonds d’aide à la création numérique. Ce dispositif s’adresse aux créateurs (auteurs, illustrateurs, développeurs…) et éditeurs. En 2014, 10 aides d’un montant maximum de 5.000 euros pourront être attribuées.