Les chambre d’hôtes et chambres d’hôtes de charme des Pyrénées vous accueillent.



Belles demeures chargées d’histoire, Maison d’hôtes, chambre d’hôtes, appartement vus sur mer pour les vacances en Pyrénées Orientales ou séjour en Languedoc Roussillon.



Votre Hébergement en chambres d’hôtes et appartement sur la mer de charme pour vos vacances ou en villégiature dans le sud de la France est parmi cette magnifique région chargée d’histoires et de paysages grandioses!

Parcourez, Découvrez, Dégustez et Savourez… “Dormez chez nous, vous êtes chez vous!”



Ces sentiers (voir l’article sentier cathare) traversent les vignobles des fameuses Côtes du Roussillon, réputés en France et à l’étranger, ainsi que leurs villages pittoresques, à flanc des côteaux, propices à la promenade ou aux balades tourisme vert sportives.

Mais attention au soleil de méditerranée, pendant les forts moments d’exposition!



Pensez à vous protéger et à vous hydrater!

Au retour d’une randonnée à fort dénivelé, imaginez vous rentrer à la chambre d’ hôte, ou au gîte vous délasser comme chez vous, et vous rafraîchir de douces boissons faîtes maison, à la terrasse et au grand calme…



Départs des parcours depuis St Paul de Fenouillet, de chemins de randonnées GR10 et GR36.