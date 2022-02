Vos comptoirs donnent le ton à toute votre pièce, en rénovation, du moins dans la cuisine et la salle de bain. Choisissez judicieusement vos comptoirs, car il s'agit souvent de l'une des améliorations les plus coûteuses que vous apporterez à votre maison. Disponibles dans une grande variété de couleurs, de styles et de matériaux, il y en a au moins un pour chaque style de décoration, chaque style de vie et chaque budget. Et comme votre comptoir est très visible dans votre cuisine ou votre salle de bains, choisissez-en un qui s'harmonise avec votre palette de couleurs existante et qui évoque l'ambiance appropriée.



Rénover une cuisine en Pierre naturelle



Les comptoirs en pierre naturelle se situent en tête de liste pour les propriétaires qui cherchent à créer un look haut de gamme. Le granit se distingue par ses motifs uniques, ses couleurs naturelles étonnantes et son indestructibilité. La pierre ollaire est appréciée pour sa texture lisse, sa résistance aux taches et ses couleurs riches et sombres. Le marbre a un aspect intemporel et luxueux, et il résiste à la chaleur. Tous ces comptoirs sont considérés comme haut de gamme, tout comme leurs prix - jusqu'à 200 $ par pied carré. Les comptoirs de ce type transforment votre cuisine en un lieu de spectacle élégant tout en ajoutant une valeur de revente significative à votre maison.



Cuisine en Pierres artificielles et surfaces solides



La pierre artificielle et les surfaces solides sont souvent la solution pour les personnes qui souhaitent obtenir l'apparence et la qualité de comptoirs coûteux sans en payer le prix. Ces matériaux coûtent souvent moins de la moitié du prix de leurs cousins en pierre naturelle, mais ils offrent la même durabilité. Les comptoirs en quartz sont souvent construits à partir d'une combinaison de pierres naturelles et de résines époxy pour augmenter la durabilité. Ils ressemblent toutefois à la pierre naturelle, ce qui explique en partie leur popularité. Les comptoirs fabriqués par l'homme, appelés comptoirs à surface solide, sont disponibles dans de nombreux motifs et couleurs et sont solides sur toute leur surface, ce qui facilite le ponçage des éraflures.



Rénovation de cuisines en Acier, béton et bois



Les magasins de rénovation de cuisine et les magasins de bricolage regorgent d'autres options de comptoirs. Pour un look industriel dans votre cuisine, l'acier inoxydable et le béton sont de bons choix. Le bloc de boucherie donne un aspect chaleureux et pratique à l'espace de préparation des aliments. Le formica, maintenant appelé stratifié, est un matériau de comptoir peu coûteux qui se décline en une infinité de couleurs et de motifs. Il est constitué d'un placage laminé collé à un panneau de particules épais. Les carreaux de céramique existent également dans de nombreuses couleurs et textures, et ils sont durables et faciles à nettoyer.



Ce qu'il faut savoir sur les travaux de rénovation :



Bien qu'elles soient très belles, toutes les options de comptoirs ont des inconvénients en rénovation. Le granit et le quartz sont les plus solides et les plus faciles à entretenir, mais ils sont coûteux. Le marbre et la pierre ollaire sont très doux et s'abîment facilement. Ils sont poreux et doivent être scellés fréquemment. Le béton est également poreux et doit être scellé ; il se fissure également. Les surfaces solides peuvent être endommagées par des poêles chaudes. Les carreaux de céramique et les stratifiés s'écaillent et se rayent. Le bloc de boucherie supporte les taches et absorbe les odeurs de nourriture et les bactéries. L'acier inoxydable se raye facilement. Quel que soit le comptoir que vous choisissez, assurez-vous de suivre à la lettre les instructions du fabricant pour qu'il conserve son aspect neuf.