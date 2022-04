Investir dans l’immobilier européen

Tous les pays européens n’ont pas été affectés de la même manière par la crise. L’Allemagne n’a pas connu de crise immobilière, pour plusieurs raisons: une population vieillissante et qui préfère louer (42% de propriétaires en Allemagne contre 60% en France), un système bancaire plutôt rigoureux, et une disparité économique au niveau régionale dûe à la réunification. Aux antipodes de l’Allemagne, le Royaume-Uni a connu une grimpée des prix immobiliers ces 15 dernières années (ce qui expliquait entre autres son pouvoir d’achat en France) qui a stoppée nette en 2008, et a ensuite connu une baisse des prix de 19%. Encore plus critique, l’Espagne est un pays qui s’est principalement développé sur le marché du bâtiment et de la construction: La crise globale de l’immobilier a donc affecté la colonne vertébrale de l’économie espagnole, forçant l’Etat à programmer la fin de l’aide fiscale pour l’acquisition de sa résidence principale.

L’immobilier d’entreprise en Europe

Dans ce climat d’incertitude, au niveau européen, la tendance est plus à l’immobilier d’entreprise: Au 1er trimestre 2020, l’Allemagne et l’Espagne ont enregistré la hausse la plus rapide du volume d’investissement dans les commerces. L’immobilier d’entreprise est perçu comme plus sûr, plus pérenne, moins vulnérable aux dépressions économiques. Une reprise du marché de l’immobilier d’entreprise est annonceur d’une reprise plus globale du marché de l’immobilier. Par exemple, Rockspring, un des plus anciens gestionnaires d’actifs immobiliers en Europe, a investi en 2020 un total de 350 millions d’euros sur plusieurs pays européens stratégiques, et uniquement sur de l’immobilier d’entreprise (bureau, commerce et logistique). A Paris, malgré le passage de la crise, la capitale française est restée la plus dynamique sur le marché de l’immobilier d’entreprise européen, avec un rendement global annualisé de 9,8% entre 2015 et 2019. D’ailleurs, les analystes prévoient qu’en 2022, l’Europe pourrait combler l’endettement de son marché de l’immobilier commercial, qui s’élève à 115 milliards d’euros, grâce à l’existence d’une somme équivalente en fonds propres.