Le climat et les conditions météorologiques déterminent souvent le type de toit le plus approprié - contactez votre artisan rénovation de toitures ou Couvreur pour connaître les directives en vigueur dans votre région.



- Toit à pignon

Le toit à deux versants est non seulement le plus utilisé, mais aussi le plus rentable. Tous les chevrons (coupés à la même longueur) se rejoignent au centre pour former le sommet (également appelé faîtage). Deux côtés descendent du sommet sur ce toit à ossature en A. Ce style se caractérise par une excellente capacité de charge et de drainage. La toiture en rouleau est le seul type de matériau de couverture qui ne peut être utilisé sur un toit à pignon.

- Toit en croupe

Les toits en arêtier sont inclinés dans quatre directions : les extrémités et les côtés. La ligne d'avant-toit se forme sur le même plan. La beauté de ce style réside dans la création d'un surplomb protecteur sur les quatre côtés de la maison. Souvent construit en complément d'un toit à pignon ordinaire, le style en croupe ajoute un intérêt esthétique. On utilise généralement des bardeaux sur un toit en croupe.

- Toit en bâtière

Imaginez un toit de type grange, et vous reconnaîtrez immédiatement un toit en bâtière. Formé par des chevrons qui sont sur deux pentes différentes du faîte à l'avant-toit, il a une pente qui s'aplatit près du faîte. Les greniers à toit en bâtière offrent un grand espace de tête et beaucoup de rangement sous les chevrons. Les choix de matériaux de toiture sont illimités.

- Toit mansardé

Principalement utilisés dans les maisons de style victorien et français, les toits mansardés ont deux pentes différentes. La partie supérieure est en pente raide, et la partie inférieure s'aplatit presque à la verticale. Son grenier spacieux offre une quantité extraordinaire d'espace intérieur utilisable. L'ardoise ou les bardeaux sont un bon choix pour ce toit.

- Toit plat

Techniquement, il ne s'agit pas d'un toit plat, mais d'un toit légèrement incliné pour assurer un bon drainage. Les toits plats sont généralement construits sur des maisons contemporaines et des bâtiments commerciaux. Il est construit à partir d'un matériau de toiture préfabriqué ou d'une toiture en rouleau. Plus facile, plus rapide et moins coûteux à construire, le toit plat a une longévité pouvant atteindre 15 ans. Comme on peut s'y attendre, c'est le type de toit qui présente le plus de problèmes de fuites d'eau.

- Toit en sheds

Le toit en appentis est rapide à construire et le plus simple des modèles de toit. Il consiste en une pente unique inclinée dans une seule direction jusqu'à la ligne d'avant-toit. Plusieurs options de matériaux de couverture sont disponibles : bardeaux, toiture en rouleau ou métal.

- Combinaison et pente de toit

Les architectes combinent différents styles de toits sur une même structure non seulement pour rompre la monotonie des lignes, mais aussi pour des raisons pratiques de conception. L'intersection d'un même style de toit ou de styles de toit différents dans un angle l'un par rapport à l'autre peut former un plan d'étage en forme de L ou de U. Les pentes d'un toit peuvent également être combinées à d'autres styles de toit.

Les pentes d'un toit peuvent également être conçues pour ajouter un intérêt architectural. Par exemple, un toit en pente raide donne un aspect riche et spectaculaire selon votre artisan rénovation de toiture